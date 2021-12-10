Россиянам объяснили, зачем мёртвых нужно готовить к погребальной церемонии

Если не подготовить тело усопшего человека к погребению, участники церемонии могут заразиться опасными заболеваниями: например, туберкулёзом, гепатитом или даже коронавирусом. Об этом рассказал танатопрактик Новосибирского крематория и преподаватель Новосибирского учебного центра похоронного сервиса Дмитрий Евсиков. Он уточнил, что помимо посмертного макияжа, труп ещё и бальзамируют, то есть дезинфицируют изнутри, чтобы замедлить процесс разложения, пишет Сиб.фм.

Главный аргумент для подготовки тела к погребению — безопасность. Когда оно начинает разлагаться, находиться рядом опасно: бактерии, вирусы, грибки сохраняются внутри организма и на поверхности тела после смерти. Поэтому как для прощающихся, так и для персонала похоронных домов опасность заразиться, например, туберкулёзом, гепатитом, ВИЧ, коронавирусом, герпесом, так же реальна, как сделать это в автобусе или магазине, — пояснил Евсиков.

Он рассказал, что при работе с мёртвыми телами специалисты используют танатокосметику: специальные средства, которым не нужно тепло человеческого тела для «сцепления» с кожей. По его словам, такая косметика отличается плотностью и стойкостью, а также содержит в себе дезинфицирующие средства. Он уточнил, что для нанесения макияжа используются те же инструменты, что и в обычной косметологии.

Ранее в Новосибирске установили погребальный памятник с телевизором. Дизайнер-архитектор Павел Бабкин уточнил, что главной целью задумки является сохранение памяти о человеке.