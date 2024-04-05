Россиянам объяснили, за сколько прогулов их уволят с работы HR-специалист Мурадян: работодатель может уволить сотрудника за три прогула

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Работодатель вправе уволить сотрудника за три прогула, если устройство на работу состоялось в рамках трудового договора, отметил в разговоре с NEWS.ru HR-специалист Гарри Мурадян. По его словам, зачастую трудовая книжка есть у работодателя, существует также электронный аналог.

Если сотрудника наняли по трудовому договору, то ему можно ставить прогул. Если он три дня подряд не появляется на работе, то также ставятся прогулы, а сотрудника сразу увольняют. То есть когда человек устраивается на работу, то трудовая книжка находится чаще всего у работодателя, в исключительных случаях удаленки — у сотрудника, а вообще есть электронная трудовая книжка, — пояснил он.

В завершение эксперт отметил, что прогулы могут стать законным основанием для увольнения сотрудника, который наносит ущерб и приносит убытки. Он также отметил, что в этом случае работодатель вправе составить негативную рекомендацию.

Ранее Госдума в третьем чтении приняла законопроект, на основе которого вдов погибших участников СВО нельзя увольнять с работы в течение одного года с момента, как стало известно о смерти супруга. Исключение составят случаи, когда женщина повторно вступила в брак или неоднократно допускала грубые нарушения трудовой дисциплины.