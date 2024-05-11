Россиянам объяснили, за какие действия в соцсетях их могут оштрафовать Юрист Русяев: россиян оштрафуют за призыв подписаться в запрещенном Instagram

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россиянам может грозит штраф за призыв подписаться на аккаунты в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена), рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев. Он объяснил, что подобные санкции к гражданам могут применить из-за признания в РФ корпорации Meta экстремистской организацией и запрета ее деятельности.

Фактически сформировалась совершенно новая и ранее не встречавшаяся правоприменительная практика. С одной стороны, сам факт пользования запрещенной соцсетью не образует состава правонарушения. Однако реклама своего аккаунта, призывы подписываться могут быть восприняты как вовлечение других лиц и будут квалифицироваться как уголовно-наказуемые, — добавил Русяев.

По его словам, подобные действия правоохранительные органы и суд могут счесть за «вовлечение в экстремистскую деятельность». Собеседник подчеркнул, что граждан РФ за такое могут привлечь по ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ.

Ранее сообщалось, что парад на Красной площади в Москве в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне показали на кабельных каналах в Одесской области. Предполагалось, что спутниковое телевидение было взломано хакерами.

Также известно, что компания Balticom подверглась кибератаке, из-за чего на кабельных каналах Латвии транслировался парад Победы, сообщал глава Национального совета республики по электронным СМИ Иварс Аболиньш в соцсети Twitter (X). Он уточнил, что компания утратила контроль за трансляцией на какое-то время.