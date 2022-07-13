Россиянам объяснили вред белой офисной бумаги Замминистра промышленности Бочаров заявил, что беленая офисная бумага опасна для зрения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Беленая офисная бумага вредна для глаз, заявил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Бочаров. Он отметил, что желтая, более фактурная бумага, наносит меньше вреда зрению, так как не отсвечивает, а также она экологичнее белой, передает РИА Новости. Ранее из-за санкций российские производители бумаги лишились химикатов для отбеливания.

Мы узнали, что отсвечивающая, такая вот белая офисная бумага наносит вред здоровью. Оказывается, более фактурная бумага полезна для глаз человека, — сказал Бочаров.

По его словам, российские предприятия уже адаптировались к санкционным условиям и начали производить бумагу для офиса без использования отбеливателя.

13 мая стало известно об уходе с российского рынка американской компании Sylvamo Corporation, которая производит бумагу под брендом SvetoCopy. Фирма объявила о продаже своего главного российского актива — Светогорского целлюлозно-бумажного комбината в Ленинградской области.

В конце марта в Минпромторге России сообщили, что дефицита офисной бумаги в стране не будет. В ведомстве заверили, что российские производители полностью закрывают потребности отечественного рынка.