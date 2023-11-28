Стало известно, вернут ли деньги за отказ от поездки в затопленную Турцию Турэксперт Мельников: за отказ от поездки в Турцию деньги могут не вернуть

При отказе от поездки в Турцию из-за наводнения турфирма может не вернуть деньги, если не поступит рекомендация от Минэкономразвития, заявил эксперт по туризму Николай Мельников. Комментируя ситуацию «Вечерней Москве», он подчеркнул, что на сайте ведомства должно появиться соответствующее объявление. В таком случае путешественник может отказаться от тура даже за час до вылета и при этом получит компенсацию.

В России есть регулирующий орган — Минэкономразвития. Если на сайте ведомства появится объявление, что гражданам России не рекомендуется лететь в Турцию, то туристы имеют полное право отказаться от тура даже за час до вылета. Им обязаны компенсировать все расходы, — пояснил эксперт.

По словам Мельникова, если рекомендации нет, операторы пользуются стандартными условиями аннуляции. Покупатель может не получить отданные за поездку деньги, если затраты туристического агентства составят 100%. В таком случае эксперт посоветовал туристам обращаться в суд. Компания, продавшая тур, должна будет доказать, что действительно не смогла вернуть деньги ни за билеты, ни за отмену брони в отеле.

Ранее стало известно, что после ливней в Турции вышли из берегов Эгейское и Средиземное моря. В результате оказались затоплены крупные города, в том числе Анталья и Измир. Главное управление метеорологии страны ранее объявило предпоследний, «оранжевый» уровень опасности для 44 провинций Турции.