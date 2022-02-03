Россиянам объяснили причину постоянного роста цен на сахар

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Коломенском перинатальном центре в Подмосковье о начале бессрочной голодовки объявила группа медсестёр. Причиной акции послужили «невыносимые условия труда», которые возникли после сокращения персонала медучреждения, как они написали в письме. Подобный протест проходит и в Башкирии. Там медики выступают против мизерных зарплат и дефицита кадров, сообщил профсоюз медработников «Действие».

В обращении медиков из Подмосковья говорится, что согласно нормам Минздрава РФ в Коломенском перинатальном центре необходимо трудоустройство 160 младших медсестёр и санитарок. Однако на данный момент в штате всего 22...