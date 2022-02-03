Россиянам объяснили причину постоянного роста цен на сахар
Эксперт по сахарному рынку Иванов: сахар — сырьевой товар, цены на него постоянно меняются
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
13:14, 03 февраля 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Сахар — это типичный сырьевой товар, цена на который будет всё время падать и подниматься вне зависимости от обстоятельств, заявил старший эксперт по сахарному рынку Евгений Иванов. Он уточнил, что таким образом этот продукт демонстрирует свою волатильность, пишет «360».
Сахар — типичный сырьевой товар, цена на который волатильна. Она меняется, растёт и падает постоянно. Последние дни оптовые цены идут вниз, последние недели они немного росли. Они вообще стоять не должны, — заверил Иванов.
По его мнению, улучшить экономическую ситуацию можно при помощи улучшения производств и привлечения инвестиций.
Ранее Федеральная антимонопольная служба России (ФАС РФ) направила производителям сахара письма с рекомендациями о недопущении роста цен, предложив ограничить максимальную наценку и запретить перепродавать сахар, закупленный для розничной торговли. По словам экспертов, регулирование цен эффективно в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной может грозить снижением производства этого товара и закрытием заводов.