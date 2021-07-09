Россиянам объяснили причину включения отопления в машине летом

Систему отопления в автомобиле можно использовать не только в мороз, но и в жару. Для чего это необходимо делать, в интервью радио Sputnik рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

По словам Шапарина, система отопления может заменить систему охлаждения — правда, исключительно в экстренных случаях.

Если система охлаждения неисправна или термостат не включает вентилятор, который должен надвигать на двигатель воздух, нам приходится на минимальных скоростях включать печку, чтобы охладить и не перегреть двигатель, — рассказал эксперт.

Он отметил, что современные автомобили подобных проблем, как правило, не имеют, но если учесть, что средний возраст машин в России — 14 лет, данный способ может пригодиться.

Шапарин также посоветовал установить в автомобиль специальный датчик, чтобы не доводить машину до перегрева. Причиной последнего может стать поддельная жидкость для охлаждения системы. Жидкость, пахнущую этанолом, эксперт рекомендовал не использовать.

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