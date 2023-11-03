Россиянам объяснили, при какой температуре зимой нельзя строить жилой дом Строительный эксперт Васильев: возводить жилой дом нельзя при морозе минус 15

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Возведение жилого дома зимой должно идти круглосуточно, иначе грунт начнет промерзать, рассказал NEWS.ru строительный эксперт Федор Васильев. Он отметил, что при температуре ниже 15 градусов Цельсия работать с бетоном нельзя.

Зимой лучше строить срубы и «каркасники», с каменными домами проблем больше. Под фундамент или скважину расчищайте площадку непосредственно перед копкой, так как снег помогает сохранить тепло и пластичность земли. Работа должна идти круглосуточно, чтобы грунт не промерзал. Для заливки фундамента используйте бетон со специальными добавками. При температуре ниже −15 работать с бетоном нельзя, — добавил Васильев.

Он подчеркнул, что если владелец участка сделал выбор в пользу сруба, то окна сразу лучше не вставлять: здание должно «дышать», иначе скопится конденсат и начнется гниение. Вместо окон натягивают перфорированную пленку, заявил Васильев.

Ранее Васильев рассказал, что пластиковые окна можно утеплить путем наклеивания теплосберегающей пленки. Она пропускает свет, но не позволяет уходить теплу из помещения. При этом эксперт указал, что грамотно установленное пластиковое окно обеспечивает хорошую теплоизоляцию без дополнительных средств.