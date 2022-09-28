Россиянам объяснили правила поведения при захвате здания террористами «ФедералПресс»: при захвате здания террористами не стоит кричать или идти с ними на контакт

Фото: Shutterstock

Если здание захватили террористы, не стоит идти с ними на контакт, спорить с ними, смотреть им в глаза или начинать кричать, пишет «ФедералПресс». Также необходимо помнить, что переговоры с преступниками только усугубят ситуацию.

Важно оставаться незаметным, не делать резких движений, выполнять требования нападающего и по возможности держаться как можно ниже. Например, лечь на пол и молчать, — сообщило издание.

Отмечается, что во время вооруженного нападения следует правильно выбрать тактику действий. Можно добежать до выхода, двигаться по зигзагообразной траектории или пригнувшись. Также можно попытаться спрятаться или забаррикадироваться — под столом или партой, у шкафа или между стеллажами. В случае, если террорист уже зашел в помещение, не нужно сбегать, так как это может закончиться плачевно.

По данным издания, разглядеть злоумышленника в толпе иногда трудно, но каждому под силу понять, опасен ли человек, находящийся рядом. Обычно потенциальный преступник молчалив, но при этом беспокоен и суетлив, брови нахмурены, взгляд агрессивный либо отрешенный. Одет он может не по сезону, на нем много вещей, под которыми можно спрятать оружие, в руках объемная сумка.

Утром 26 сентября стало известно о стрельбе в школе Ижевска. Напавшим на школу оказался выпускник учебного заведения, житель этого города Артем Казанцев. Расстреляв школьников и учителей, он покончил с собой. В результате нападения погибли 17 человек, 11 из них — дети.