Россиянам объяснили, почему зимой необходимо носить головной убор Бренд-менеджер Черепанова: зимой нужно носить головной убор, так как холод вредит волосам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Носить головной убор зимой необходимо, так как холод вредит здоровью волос, рассказала бренд-менеджер косметологической компании Ирина Черепанова. По ее словам, низкие температуры приводят к спазму кровеносных сосудов на голове, что приводит к выпадению волос. При этом сушка волос горячим воздухом приводит к дополнительному обезвоживанию волос зимой, уточнила специалист. Она порекомендовала дать волосам «остыть» после сушки феном и только затем выходить на холод, пишут «Вести Подмосковья».

При воздействии холода происходит спазм кровеносных сосудов, повреждающий фолликулы, из-за чего волосы могут выпадать. Не сушите пряди горячим воздухом во избежание дополнительного обезвоживания стержней волос. Не стоит сразу же после сушки феном выходить на холодный воздух: волосам необходимо «остыть», резкий перепад температуры провоцирует спазм сосудов, — уточнила эксперт.

Чтобы сохранить форму прически при ношении головных уборов Черепанова посоветовала использовать шампуни с мягкой моющей основой, которые увлажняют волосы, а также муссы для объема перед сушкой.

Диетолог Михаил Гинзбург ранее рассказал, что здоровью волос вредит употребление в пищу сладостей и солений, а также переработанного мяса. По словам медика, сладкое не только отрицательным образом влияет на состояние волос, но и негативно сказывается на здоровье кожных покровов. Кроме того, для организма человека вредно подсолнечное масло, а также маргарин.