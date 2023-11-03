Россиянам объяснили, почему во рту появляется металлический привкус Врач Харлов: металлический привкус во рту может возникнуть из-за язвы в желудке

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Металлический привкус во рту может появиться на фоне различных проблем со здоровьем, в том числе из-за кровотечения в пищеводе или язвы в желудке, предупредил врач-гастроэнтеролог Никита Харлов. В разговоре с «Вечерней Москвой» специалист отметил, что вкус железа может возникнуть из-за сильного кашля с кровью.

Например, [привкус во рту может возникнуть] из-за кровотечения в пищеводе, либо если в желудке кровоточит язва. Также при сильном кашле кровь может выделяться из бронхиального отдела, и во рту будет ощущаться неприятный вкус, — отметил врач.

Он посоветовал обратиться за медицинской помощью. По его словам, стоит посетить терапевта, который определит, к какому специалисту направить пациента дальше. Также можно обратиться к гастроэнтерологу, чтобы исключить вероятность кровотечения в желудке или пищеводе.

Гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Петр Ткаченко отметил, что причиной может быть нехватка витаминов. Кроме того, металлический привкус может указывать на онкологическое заболевание, из-за которого появляется искажение вкуса.

Терапевт Игорь Видяскин ранее рассказал, что носовое кровотечение можно остановить прикладыванием холодного компресса на область переносицы и заднюю поверхность шеи. По его словам, для этого подойдет тканевая салфетка, смоченная в ледяной воде, а также лед, завернутый в ткань.