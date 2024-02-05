Россиянам объяснили, почему важно отдать ребенка в детский сад Педагог Замыслова: в детском саду ребенок имеет возможность стать «самим собой»

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Ребенок в трехлетнем возрасте уже готов к самостоятельности, что позволяет ему ходить в детский сад, рассказала в беседе с изданием «Страсти» кандидат педагогических наук Анна Замыслова. По ее словам, в коллективе у него появляется возможность быть «самим собой».

Как пояснила специалист, при домашнем воспитании ребенок зачастую получает социальную роль «центра вселенной» или «гордости родителей», что влияет на его поведение. В окружении сверстников его роль в социуме определяется естественным образом.

Благодаря контакту в детском саду ваше чадо получит не только базовые знания согласно возрасту, но и научится таким ценностям как дружба, взаимопомощь, сочувствие. При этом даже самая лучшая няня не сможет гарантировать полноценное развитие дитя без коммуникации со сверстниками, — подчеркнула педагог.

Она добавила, что отдавать ребенка в детский сад в возрасте 5-6 лет будет намного сложнее, так как у ребенка уже сформированы привычки, особенности характера и темперамента. Между тем, именно через сотрудничество и социальное взаимодействие происходит развитие ребенка, и детский сад становится идеальной средой для этого. Там ребенок общается не только с другими детьми, но и с разными взрослыми, благодаря чему он учится партнерству, инициативе, а также получает правильные ориентиры и начальную мотивацию достижения успеха.

Стремление родителей оградить ребенка от сложностей и «подстелить соломку» лишает его радости от самостоятельного поведения и замедляет его взросление, продолжила эксперт. Она отметила, что в детском саду учат соблюдать правила, что способствует развитию самодисциплины. Поэтому «детсадовский» ребенок к пяти-шести годам вырастает в человека, который уже слышит, понимает и запоминает инструкции, способен планировать свою деятельность и морально готов к школе, резюмировала Замыслова.

Ранее детский психолог Наталья Наумова рассказала, что стресс является ситуацией страха, неопределенности и тревоги, и, когда ребенок находится в таком состоянии, важно разделить его переживания. Специалист призвала родителей ни в коем случае не обесценивать чувства ребенка.