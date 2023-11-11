Россиянам объяснили, почему уход с работы по своей воле страшнее увольнения Психолог Велес: увольняться самостоятельно страшно из-за самостигматизации

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Многие люди тяжело переживают увольнение с работы, причем отказаться от должности по собственной инициативе для них гораздо сложнее, чем просто лишиться дохода и привычных обязанностей, заявила «Газете.Ru» психолог Марина Велес. По ее словам, специалисты в таких случаях используют специальный термин — самостигматизация.

Самостоятельная стигматизация — это когда человек сам себя угнетает, винит и верит в свое «предательство», отклонение от нормы. Происходит это потому, что с детства воспитывались чувством вины и стыда. Но у вас своя жизнь, и вы несете за нее ответственность. Если видите, что здесь плохо, а в другой компании будет лучше, значит, обязаны корректировать свою жизнь. Не страдать на нелюбимой работе, — отметила специалист.

Кроме того, часто встречается «синдром самозванца», при котором человеку кажется, что он недостаточно хорош, чтобы хотеть большего, добавила Велес. Таким людям стыдно, если они хотят больше денег, больше комфорта или больше уважения, и неловко, если они это все получают. Синдром самозванца — еще один фактор, который часто не дает людям уходить с насиженной, но осточертевшей работы в компанию с гораздо более благоприятными условиями. Нужно помнить, что это невротические чувства, и стараться избавиться от деструктивных установок, резюмировала врач.

Ранее психолог Ольга Романив посоветовала делать небольшие передышки, когда уровень стресса на работе зашкаливает. Достаточно 10–15 минут. Это время можно посвятить прогулке по офису, легкой физической разминке или выходу на улицу, отметила специалист.