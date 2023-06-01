Стало известно, почему «ВКонтакте» так часто меняет интерфейс PR-директор «ВКонтакте» Лушников: соцсеть часто меняет интерфейс из-за новых форматов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Социальная сеть «ВКонтакте» часто меняет свой дизайн в связи с интеграцией новых форматов, заявил в интервью NEWS.ru PR-директор соцсети Дмитрий Лушников. По его словам, новые продукты и решения должны быть грамотно встроены в канву соцсети, а потому за последние три года интерфейс менялся более 10 раз.

Меняется паттерн потребления пользователей, потребление ускоряется. То есть люди быстрее вовлекаются в контент, тяжелее держат внимание на длинном контенте. Появляются новые форматы, такие как, например, короткие вертикальные видео, клипы, про которые я уже говорил. Соответственно, нужно придумывать, как эти клипы интегрировать в ленту, в сообщество, в другие продукты. Это все влечет за собой изменение дизайна, — отметил Лушников на полях РИФ.

Кроме этого он заявил, что из-за ухода многих зарубежных сервисов из России жители страны начали искать их альтернативы со схожей логикой интерфейсов. В большинстве случаев соцсети адаптировали и свой дизайн под более привычный для аудитории зарубежных брендов, подчеркнул PR-директор «ВКонтакте». По его словам, идеального «ВКонтакте» быть не может, поскольку каждый год среди конкурентов появляются новые решения, требующие перестраивания стратегии.

Ну а идеальный «ВКонтакте», наверное, его, к сожалению, быть не может, потому что мир меняется настолько быстро... То есть каждый год появляются какие-то абсолютно новые решения, новые форматы, новые тренды, за которыми постоянно нужно подстраиваться, следить. Поэтому вот это эволюционное изменение, в том числе дизайна, оно может продолжаться на самом деле довольно долго и быть очень значительным, — подытожил Лушников.

Ранее стало известно, что платформа «VK Звонки» социальной сети «ВКонтакте» разработала новую функцию для своих пользователей, благодаря которой те смогут создавать отдельные залы внутри конференций. Это поможет разделить участников на группы для работы в более узком кругу. Сервис позволит создать до 50 групп в одном звонке. При этом число участников в каждом зале не ограничено. СЕО «ВКонтакте» Марина Краснова отметила, что функция будет особенно полезна для образовательных учреждений, различных мероприятий и бизнеса.