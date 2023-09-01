Россиянам объяснили, почему нельзя ездить на машине с горящей лампочкой ABS Эксперт Попов: горящий индикатор ABS считается неисправностью тормозной системы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 сентября в России вступил в силу новый перечень неисправностей автомобиля, при которых запрещается эксплуатация, рассказал NEWS.ru независимый автоэксперт Дмитрий Попов. По его словам, горящий индикатор ABS трактуется как неисправность тормозной системы, из-за чего машину могут забирать на штрафстоянку.

На самом деле этот перечень давно прорабатывался, можно было и ранее трактовать горящую лампочку ABS как неисправность тормозной системы. Самые ключевые изменения в перечне – это зимнее колеса, которые надо будет носить, в частности, в Сочи и Крыму, а также запрет на размещение предметов, ограничивающих обзор водителю, на лобовом стекле. В список попали и видеорегистраторы, которые, хотелось бы, чтобы у всех были, — рассказал Попов.

Автоэксперт отметил, что теперь сотрудник ГИБДД вправе задержать машину с горящим индикатором ABS до устранения причины задержания. Он предположил, что водителю придется вызывать эвакуатор и увозить автомобиль со штрафстоянки.

Процедура запрета эксплуатации прописана плохо в нашем законодательстве, на настоящий момент в принятый закон вносятся поправки, в которых процедура запрета как раз и будет отработана. В будущем водителям придется устранять неисправность и проходить внеочередной техосмотр, но это еще только в проекте, – добавил Попов.

Ранее в МВД России заявили, что размещение гаджетов, в частности видеорегистраторов, на лобовом стекле автомобиля не будет считаться нарушением, если это не препятствует нормальному обзору. По данным ведомства, сама по себе установка сторонних устройств на стекло в обновленном перечне неисправностей не фигурирует.