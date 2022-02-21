Россиянам объяснили, почему не стоит пропускать завтрак

Завтрак помогает справиться с кислотной средой в желудке, которая успела сформироваться за ночь. Помимо этого, при пропуске утреннего приёма пищи у людей появляется желание съесть больше нормы на обед ужин, что приводит к ожирению, пишет Live 24.

Когда мы долгое время не употребляем пищу, наш желудок страдает. Мы испытываем кислый привкус во рту и надоедливое «бурчание» в животе. Кислотная среда в желудке продолжает концентрироваться. Утренний прием пищи защищает желудок от переваривания, и именно поэтому завтрак необходим для тех, кто уже имеет проблемы с ЖКТ, — сообщает издание.

Так как еда является своеобразным «топливом» для организма, без утреннего приёма пищи люди нередко начинают чувствовать себя уставшими и «разбитыми». При этом снижается работоспособность и производительность труда. Помимо этого, отсутствие завтрака может спровоцировать появление симптомов гипогликемии: например, тошноты, судорог, обморочного состояния и тахикардии.

Ранее диетолог Алексей Ковальков посоветовал россиянам есть на завтрак яичницу из двух яиц и воздержаться от тортов и пирожных. По его мнению, в утренние часы стоит есть жиры и белки.