Россиянам объяснили, почему искусственная новогодняя ель лучше натуральной Строительный эксперт Васильев: искусственная ель превосходит живую во всем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Искусственная новогодняя ель превосходит живую практически во всем, рассказал NEWS.ru строительный эксперт Федор Васильев. По его словам, запас прочности проволочных веток позволит повесить тяжелые и хрупкие игрушки. Единственный недостаток искусственной ели — пластиковый запах и неестественный вид, добавил Васильев.

Искусственная ель, которая многим не нравится из-за своего пластикового запаха и неестественного вида, тем не менее выигрывает по всем остальным пунктам. Она не требует ухода, легко прослужит много лет в качестве новогоднего дерева. Сборка и демонтаж займут минимум времени, а запас прочности проволочных веток позволит повесить даже самые тяжелые и хрупкие игрушки, — сказал Васильев.

Он отметил, что искусственные ели представлены во всех возможных размерах, что делает их универсальным украшением помещения любой площади.

По словам Васильева, единственным преимуществом живой ели перед искусственной является ее хвойный запах. Он отметил, что на естественном внешнем виде и отсутствии вреда для окружающей среды плюсы заканчиваются. Уход за живым деревом, по его словам, потребует много сил.

Кроме того, добавил эксперт, живая новогодняя ель засохнет через несколько недель.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков рассказал, что отбить у кошек желание прыгать на елку или повалить новогоднее дерево могут мандариновый аромат и предметы, вызывающие у четвероногого страх. Он отметил, что в роли пугала может выступить пылесос. По словам Шелякова, специальные средства можно найти в зоомагазинах.