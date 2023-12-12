Россиянам объяснили опасность вкладов с высокой доходностью Финансист Фрумина: вклады с высокой доходностью несут большие риски

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В период нестабильности банки привлекают клиентов обещаниями вкладов с высокой доходностью, но к таким предложениям надо относиться с осторожностью, заявила агентству «Прайм» и.о. заведующего кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина. По ее словам, вклады с плавающей ставкой сулят определенные риски.

Доходность по ним, как правило, ниже, чем по депозитам с фиксированным процентом. Она зависит от множества факторов, которые невозможно предугадать, пояснила эксперт. Поэтому следует хорошо подумать, прежде чем соглашаться на банковский продукт с высокой переменной доходностью, добавила она.

Ранее старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников рассказал, в каких случаях банк может списывать деньги со счета без согласия клиента. По его словам, таких случаев всего два: по решению суда или по договору, и для этих взысканий нужны особые документы.

До этого директор центра компетенций по информационной безопасности в «Т1 Интеграция» Виктор Гулевич заявил, что платные подписки могут скрыто списывать деньги с пользовательского счета. По словам эксперта, списания могут продолжаться даже после удаления самого приложения, поэтому для отказа от программы нужно провернуть особую процедуру.