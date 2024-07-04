Россиянам объяснили опасность ранних дынь из ближнего зарубежья Эксперт по качеству Алпатова: ранние дыни могут быть заражены личинками мух

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Дыни, привезенные из ближнего и дальнего зарубежья в июле, могут быть заражены опасными насекомыми, объяснила эксперт по качеству Нина Алпатова. По ее словам, мухи откладывают в плодах яйца, из которых вылупляются личинки. В местах заражения развиваются грибковые болезни, способные вызвать у человека сильное отравление, пишет портал «Хибины». Специалист посоветовала дождаться августовских дынь.

Насекомое повреждает завязи плодов, откладывает под кожицу яйца. Далее личинки повреждают плоды и семена дынь, арбузов, огурцов и тыкв. В местах прокола развиваются грибковые болезни, плод гниет, — отметила Алпатова.

Дынная муха может спровоцировать не только отравление, но и вызвать аллергические реакции, но насекомое не является переносчиком опасных болезней, добавила эксперт.

Ранее телеведущая и агроном Октябрина Ганичкина рассказала, что спелая дыня должна ароматно пахнуть, а плоды легко — продавливаться возле хвостика. Спелая дыня-колхозница отличается насыщенным цветом и большим весом, а если щелкнуть пальцами по этому сорту, должен быть глухой звук. Чтобы выбрать вкусную торпеду, нужно проверить ее кожуру, она не должна быть сморщенной.

Врач Вера Сережина недавно рассказала, что ранние арбузы часто содержат азотные удобрения, которые обеспечивают им быстрое созревание еще до наступления сезона. Эксперт подчеркнула, что нитраты в плодах могут превращаться в токсичные нитриты в организме человека, и способны вызвать хроническую интоксикацию и привести к онкологическим заболеваниям.