Россиянам объяснили нюансы выплат нового пособия на детей Детский омбудсмен Волынец: новое пособие на детей выплачивается по заявлениям и зависит от ежемесячного дохода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новое пособие на детей от 8 до 17 лет выплачивается по заявлениям, а его размер зависит от ежемесячного дохода семьи, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец «Народным Новостям». Для расчёта учитывается количество прожиточных минимумов на каждого члена семьи, объяснила она.

От соотношения средств семьи к прожиточному минимуму зависит и та выплата, которую могут получать на ребенка. Всё зависит от того, сколько прожиточных минимумов приходится на каждого члена семьи, путём сложения доходов родителей и деления на количество членов семьи. При этом выплату можно получать на каждого ребёнка, — сказала Волынец.

Заявление на получение выплаты подаётся через Госуслуги, добавила она. Саму выплату омбудсмен назвала очень своевременной мерой.

Выплаты нового пособия на детей от 8 до 17 лет начались в России 11 мая. По словам Премьер-министра России Михаила Мишустина, к началу выплат власти страны уже получили более 2,5 млн заявок на 3,5 млн детей.

Указ о выплатах был подписан президентом России Владимиром Путиным 31 марта. Пособие полагается семьям, размер среднедушевого дохода которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в регионе.