Россиянам объяснили, насколько опасна встреча с ядовитой медузой Врач-дерматокосметолог Божок объяснила россиянам, насколько опасна встреча с ядовитой медузой

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Врач-дерматокосметолог Ольга Божок в беседе с NEWS.ru объяснила, чем могут быть опасны черноморские медузы и какие способы лечения ожогов при их укусе существуют. Эксперт отметила, что при получении ожога не стоит допускать попадания прямых солнечных лучей на больной участок из-за возможных последствий в виде появления пигментных пятен.

Все медузы в определенный цикл могут быть ядовитыми. Правда на нашем черноморском побережье смертельно опасные медузы не обитают. Тут надо понимать, что медуза выделяет яд на щупальца, а не на непосредственно шапку. При контакте с медузой остаются химические ожоги, покраснения и раздражения. Отдельно отмечу, что стоит воздержаться от попадания на место ожога прямых солнечных лучей, так как это, в свою очередь, может спровоцировать появление пигментного пятна, — заявила Божок

Также врач рассказала, какие методы борьбы с последствиями химического ожога стоит применять, а какие наоборот не имеют никакого смысла.

Первым делом необходимо смыть яд с кожного покрова. Самое простое, это мыло, так как оно является щелочной средой и совершенно замечательно справляется с удалением яда с места травмы. В то же время стоит обязательно, хотя бы несколько дней, пропить антиаллергические препараты. Также хочу развеять миф о пользе мочения на ожег, этого делать не стоит от слова совсем. Лучшего всего использовать для этих целей разнообразные увлажняющие кремы, результат будет гораздо лучше, чем при применении народных медицинских методов, — отметила Божок.

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