Россиянам объяснили, на что нужно обращать внимание при оформлении пенсии

https://static.news.ru/photo/02b33fc6-3b7b-11eb-9ceb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При оформлении пенсии необходимо проверять сведения о лицевом стаже, заработке и страховых взносах. Об этом сообщили представители Пенсионного фонда России.

В ПФР подчеркнули, что проверить перечисленные сведения можно, заказав выписку через портал государственных услуг или при помощи «личного кабинета застрахованного лица». Последний запрос делается на официальном портале ПФР. Кроме того, документ можно получить в клиентской службе фонда. Также указанную бумагу выдают в МФЦ по предварительной записи.

При обнаружении ошибки в информации о лицевом счёте, нужно подать заявление на портале госуслуг об исправлении данных. К сообщению следует приложить необходимые документы. ПФР проведёт проверку, по результатам которой сведения в базе будут изменены, а россияне не лишатся своей пенсии.

ПФР рекомендует всем гражданам заблаговременно и внимательно проверять свой лицевой счёт, — цитирует РИА Новости сообщение от ПФР.

В фонде добавили, что с 2021 года граждане РФ старше 45 лет станут получать информацию о состоянии пенсионного счёта, накопленном стаже и предполагаемом размере страховой пенсии по старости.

Как ранее передавал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин подписал законопроект, замораживающий выплату накопительной части пенсий до конца 2023 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.