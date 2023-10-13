Россиянам объяснили, на что может указывать беспричинное похудение Врач Вереина: беспричинное похудение может указывать на наличие инфекции

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Беспричинное похудение может указывать на наличие серьезных инфекционных заболеваний, таких как ВИЧ, СПИД, туберкулез и сепсис, предупредила врач-эндокринолог Юлия Вереина. В беседе с «Газетой.Ru» специалист подчеркнула, что снижение веса может быть также связано с аутоиммунными заболеваниями.

Такие аутоиммунные заболевания, как системная красная волчанка, ревматоидный артрит и болезнь Крона могут вызывать истощение из-за воспаления, усиленного метаболизма и нарушения пищеварения. Не стоит забывать и про воспалительные заболевания кишечника, — подчеркнула специалист.

Похудение без видимых причин может быть симптомом метаболических нарушений, например гипертиреоза, метаболического синдрома и диабета. Врач отметила, что при гипертиреозе сжигаются жиры, которые запасал организм. Из-за этого могут возникнуть тревожность, нарушения сна, учащенное сердцебиение. При воспалительных заболеваниях кишечника у человека снижается аппетит из-за нарушения выработки гормонов.

Кроме того, потеря веса может быть связана с расстройством пищевого поведения: анорексией или булимией. Вереина порекомендовала обратиться к врачу, если масса тела снизилась более чем на 5% без тренировок и диет.

Истощение организма — серьезный симптом, требующий внимания. Помните, что консультация врача поможет выявить причину истощения и принять необходимые меры для восстановления здоровья, — заключила эндокринолог.

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