Россиянам объяснили, можно ли заключать сделки в чатах с помощью эмодзи Юрист Русяев: россияне не могут использовать эмодзи для заключения сделок

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россияне не могут заключать сделки в мессенджерах с помощью эмодзи, несмотря на недавнее решение ростовского суда, заявил в беседе с NEWS.ru юрист Илья Русяев. В рассмотренном судом случае речь шла не о принципиально новом договоре, а о деталях уже существующего соглашения, объяснил он. При этом возможность общения сторон в чате была прописана в документе.

Многие задались вопросом: а можно ли теперь заключать сделки просто перепиской в мессенджерах с использованием смайликов? Ответ однозначный — нет. Для заключения полноценного юридического договора по-прежнему требуется оформление бумажных документов, — указал Русяев.

Данный прецедент лишь открывает возможность для использования эмодзи и скриншотов переписок в качестве дополнительных доказательств, добавил юрист. Однако все они должны подтверждать нюансы уже заключенной сделки.

Решение не отменяет необходимости соблюдения установленных законом требований к оформлению договоров. А именно — наличие печатей и подписей сторон, прописывания реквизитов, условий и прочего, — добавил юрист.

Ранее адвокат Надежда Швырева объяснила, что, приравняв эмодзи к подписи, суд подтвердил, что отсутствие договора в письменной форме не всегда означает отсутствие обязательств. По ее словам, арбитражные суды всегда придерживались подобных неформальных позиций, оставляя в основе незыблемые принципы гражданского права.