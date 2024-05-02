Россиянам объяснили, кому нельзя голодать в Страстную пятницу Терапевт Ярцева: голодать запрещается тем, у кого диабет и заболевания ЖКТ

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Врач — терапевт-иммунолог Ирина Ярцева в беседе с NEWS.ru сообщила, что голодать в Страстную пятницу запрещается тем, у кого диагностирован диабет или заболевания ЖКТ. Также, по ее словам, строгий пост неприемлем для детей.

Нельзя голодать людям, у которых ослаблен организм и присутствует нехватка витаминов. Также запрещается придерживаться такой диеты грудничковым детям, они должны есть каждые два часа. Если вы психологически к этому не готовы, а также не подготавливали свой организм к голоданию в Страстную пятницу, то лучше не рисковать. Обычно человек подготавливает себя к этому дню еще во время Великого поста, — сказала Ярцева.

По словам медика, также запрещено голодать при сахарном диабете. При заболеваниях ЖКТ голодание в Страстную пятницу тоже нежелательно, подчеркнула эксперт.

Ранее специалисты Роскачества рассказали, что при комнатной температуре пасхальные яйца, которые были сварены вкрутую, могут храниться до двух дней. В ведомстве подчеркнули, что увеличить сроки хранения можно до двух недель. Для этого следует убрать яйца в холодильник.

Телеведущая Елена Малышева также посоветовала использовать для покраски яиц на Пасху луковую шелуху. Лучше выбирать для окрашивания белые яйца, поскольку они содержат больше пор и будут иметь интенсивный цвет.