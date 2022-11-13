Россиянам объяснили, кого нельзя лишать премии за плохую работу Юрист Кудерко: нельзя лишить премии сотрудника с окладом меньше МРОТ

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Работника нельзя лишать премии в том случае, если его оклад не превышает МРОТ, а премия доводит размер зарплаты до этого уровня. Об этом рассказала агентству ПРАЙМ юрист Елена Кудерко. Она подчеркнула, что в противном случае будет нарушен закон, согласно которому заработная плата сотрудника не может быть ниже МРОТ.

Юрист пояснила, что традиционно премия бывает ежемесячной. квартальной и годовой. Также она может быть приурочена к какому-либо событию. Условия премирования сотрудников должны быть подробно прописаны в соответствующем положении или положении об оплате труда работодателя вне зависимости от того, является ли организация частной или бюджетной.

В том случае, если все условия оказываются соблюдены, но премия не выплачивается, это служит поводом для обращения в суд или трудовую инспекцию.

Ранее доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что с 1 января 2023 года ожидать повышения заработной платы могут те россияне, чей доход зависит от минимального размера оплаты труда (МРОТ). Это случится в связи с тем, что с нового года вырастет нижний порог вознаграждения за работу. При этом в коммерческом секторе, по словам Ивановой-Швец, работодатель сам принимает решение об индексации.

Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по ускоренному росту минимального размера оплаты труда (МРОТ) и увеличению его отрыва от прожиточного минимума. Доклад необходимо представить до 15 января 2023 года. Ответственным за его исполнение назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.