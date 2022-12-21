Россиянам объяснили, какие выплаты они могут получить до конца года Омбудсмен Волынец: до конца 2022 года россияне могут получить выплату на собственное дело

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Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец подтвердила информацию о выплате 350 тысяч рублей на собственное дело, сообщают «Народные Новости». Помимо того, разовую выплату размером 450 тысяч рублей для погашения ипотеки и покупку или постройку жилья могут получить семьи, в которых появился третий или последующий ребенок в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022. Эксперт посоветовала с вопросами по социальным выплатам обращаться в территориальные отделы социальной защиты по месту жительства.

С 1 июля 2022 года размер единовременной выплаты по социальному контракту на «осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятости)» увеличился до 350 000 рублей <...> По всем вопросам относительно социальных выплат необходимо обращаться в территориальные отделы социальной защиты по месту жительства, — уточнила Волынец.

Помимо того, омбудсмен сообщила о схеме мошенничества, согласно которой злоумышленники сообщают о единовременной выплате для родившихся с 1950 по 1991 годы в размере 25 тысяч рублей. По ее словам, Госдума не принимала законов о подобных выплатах.

В средствах массовой информации распространяются сведения о единовременной выплате для граждан, которые родились в период с 1950 по 1991 гг. Если Вам предложат за небольшое вознаграждение получить единовременную выплату, знайте — это мошенники, — пояснила Волынец.

С 1 января 2023 года единое пособие на детей и для беременных женщин будет выплачиваться россиянам, признанным нуждающимися в социальной поддержке. Меру поддержки смогут получить граждане, чей ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального прожиточного минимума на душу населения, указано на сайте кабмина. Правительство РФ утвердило порядок назначения и выплаты пособия — ожидается, что средства получат родители 10 млн малышей и подростков.