Россиянам объяснили, какие купюры не примут даже в банке Юрист Гусятников: банк не примет денежные купюры, долго пребывавшие в воде

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Банки в ряде случаев обязаны обменять поврежденные или испорченные купюры на новые. При этом необходимо, чтобы сохранилось не менее 55% площади купюры. Об этом рассказал агентству ПРАЙМ старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Если на глаз необходимую площадь определить сложно, банк возьмет деньги на экспертизу. Это бесплатная процедура, она занимает до нескольких дней, — объяснил Гусятников.

Также обмен возможен, если купюра была порвана и затем склеена, а также при наличии на ней пятен от краски или кофе. Кроме того, при условии сохранения серийного номера купюру с пятнами и надписями обязаны взять и в магазине.

Однако бывают случаи, когда банк не станет принимать деньги. В частности, это произойдет, если деньги долго находились в воде или сыром и влажном месте, так как в этом случае происходит расслоение купюр.

Ранее финансист Владимир Гамза предположил, что возвращение в оборот мелких бумажных банкнот номиналом в 5 и 10 рублей было бы полезным для россиян, если бы из оборота убрали металлические копейки. По его мнению, такие купюры могли бы стать достойной заменой «мелочи», которой активно пользуются в России.