Россиянам объяснили, какие бывают виды стажа и для чего они нужны

В России существует несколько видов стажа. Выделяются страховой, общий, трудовой стаж, есть и специальный. В чём их отличия и для чего они нужны, рассказали агентству ПРАЙМ в отделении ПФР по Москве и Московской области.

Как рассказали в ведомстве, страховой стаж необходим для определения права на страховую пенсию. В 2022 году для выхода на пенсию необходимо иметь 13 лет стажа. Он представляет собой суммарную продолжительность работы или иной деятельности, за которые начислялись выплаты в ПФР.

Другие периоды, при которых выплаты не осуществлялись, но которые также могут быть засчитаны в трудовой стаж, перечислены в статье 12 закона «О страховых пенсиях»: воинская служба, период ухода за ребёнком до достижения им возраста полутора лет (не более шести лет в общей сложности), а также период получения пособия по безработице.

Общий трудовой стаж определяется как суммарная продолжительность трудовой или иной общественно полезной деятельности. Его учитывают лишь в рамках формирования расчётного размера пенсии при осуществлении оценки пенсионных прав по состоянию на 1 января 2002 года. Для стажа после этой даты понятие «общий трудовой стаж» не применяется.

Специальный стаж на некоторых работах даёт право досрочного выхода на пенсию. Им могут воспользоваться педагоги, врачи, представители некоторых творческих профессий, а также те, у кого работа связана с вредными условиями труда, работники горячих цехов.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что с 1 апреля в стране планируют повысить социальные пенсии. Депутат сообщила и об увеличении пенсионных выплат для военных пенсионеров на 8,6%, в соответствии с фактическим размером инфляции на сегодня.