Россиянам объяснили, какая личная подпись может оказаться опасной Юрист Соловьев: упрощение личной подписи может привести к потере денег

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Упрощение личной подписи может привести к потере значительных денежных средств. Об этом предупредил в беседе с агентством ПРАЙМ заслуженный юрист России Иван Соловьев. Он объяснил, что подписи могут подделать при изменении состава учредителей юрлица, договора займа и при манипуляциях с объетами недвижимости. При этом в ходе следствия эксперты не смогут однозначно определить владельца простой подписи.

И уже на стадии следствия или судебного разбирательства, когда назначаются и проводятся графологические экспертизы, простая подпись ставит в тупик даже самых скрупулезных и опытных экспертов — из-за примитивизма подписи они не могут дать однозначный ответ, кому она принадлежит, — отметил юрист.

Он посоветовал в важных документах добавлять к подписи инициалы, а также проработать усложнение подписи. Также он напомнил владельцам электронной подписи о возможности кражи цифрового носителя.

Ранее эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко предупредила, что в случае нахождения чужой банковской карты не следует самостоятельно пытаться отыскать ее владельца. По ее словам, это может повлечь проблемы уже для самого нашедшего.