Россиянам объяснили, как заставить себя начать ходить в спортзал Психолог Елисеева посоветовала россиянам штрафовать себя за прогулы в спортзале

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Одним из способов приучить себя регулярно ходить в спортзал является пари с другом на деньги, рассказала NEWS.ru психолог Ольга Елисеева. Эксперт предложила установить порядок, при котором в случае прогула тренировки знакомый получит, например, 10 тысяч рублей.

Заключите сделку с другом, что будете ходить в зал два раза в неделю, а за прогул — штраф в 10 тысяч рублей, которые получит знакомый. Режим сразу наладите. За посещение спортзала поощряйте себя каждый месяц, например, покупкой гаджета или одежды, что кому нравится, — добавила Елисеева.

По ее словам, большинство людей не достигают целей, так как решают изменить жизнь в один момент и начать ходить в спортзал три раза в неделю и правильно питаться. Елисеева объяснила, что разумно на первых порах тренироваться раз в неделю.

Так работает наш мозг, так проще создавать новые нейронные связи. Ходить в зал и правильно питаться, если вы до этого не были спортсменом, — это новые нейронные связи для вас. А если вы были, то старые нужно оживить. Тем более спорт и ЗОЖ, если это не по любви, малоприятны. Спойлер — спустя время люди получают от этого кайф, — отметила Елисеева.

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