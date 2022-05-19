Россиянам объяснили, как защититься от преследования в интернете

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы защититься от преследователей в интернете, стоит более щепетильно относиться к публикации личной информации в открытых источниках, считает эксперт по информационной безопасности «Лиги цифровой экономики» Андрей Слободчиков. В беседе с Lenta.ru он также порекомендовал не ссориться с незнакомцами в сети.

В отличие от сталкинга или OSINT (сбора информации из открытых источников), доксинг подразумевает не только преследование и/или поиск пользовательских данных, но и публикацию конфиденциальной информации. Например, раскрытие личности неопределенному кругу лиц на анонимном форуме, что может привести к буллингу, харассменту или канселлингу (применению так называемой культуры отмены), — заверил Слободчиков.

По его словам, многие россияне даже не осознают степень риска, которому подвергают себя, оставляя в интернете свои цифровые следы. При этом для поиска подобной информации киберпреступники используют не только сведения из социальных сетей и поисковых ресурсов. Слободчиков подчеркнул, что аферисты могут получить необходимые сведения из слитых в сеть баз данных различных организаций, а также при помощи теневых структур в даркнете.

Ранее директор по маркетингу мессенджера Gem4me Ольга Бобровская заявила, что россиянам не следует публиковать в социальных сетях фотографии дорогостоящих приобретений, потому что подобные снимки мониторят кибермошенники. Она подчеркнула, что к таким пользователям гораздо чаще применяют все популярные методы мошенничества в интернете.