Россиянам объяснили, как защититься от афер телефонных мошенников Эксперт по кибербезопасности Митрохина посоветовала завести отдельный счёт для покупок в Сети

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Чтобы защититься от уловок телефонных мошенников, необходимо сразу же перезванивать на горячую линию банка или блокировать карту, а также завести отдельный счёт для покупок в интернете, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» специалист по кибербезопасности Анна Митрохина.

По словам эксперта, самая частая схема телефонных мошенников — это игра на эмоциях. Например, жертве пытаются внушить, что близкий человек попал в беду и нужно срочно перевести кому-то деньги, чтобы его спасти.

Кроме того, отметила она, зачастую телефонные аферисты представляются менеджерами банков и под разными предлогами просят перевести деньги на чужой счёт.

Стандартный совет: в этих случаях нужно перезванивать по горячей линии банка, номер которой указан на вашей карте. Либо вы можете заблокировать карту в приложении, — пояснила Митрохина.

Она также добавила, что одной из последних уловок мошенников является серая схема, при которой человеку могут присылать вирусы-наблюдатели, передающие данные с паролями и другой ценной информацией. Дальше социальные инженеры, опираясь на психологию, составляют типовые атаки в зависимости от поведения пользователя в Сети, пояснила эксперт.

В этой связи Митрохина посоветовала завести для покупок в интернете отдельный счёт и перед покупками класть на него только необходимую сумму денег. Тогда даже кража данных карты не будет страшна, заключила специалист.

Прокурор Московской области Сергей Забатурин ранее рассказал, что звонки под видом работников банков или правоохранителей — это основной способ кибермошенничества. Чтобы не стать жертвой злоумышленников, необходимо соблюдать особые правила: не сообщать звонившим персональные данные и поступающие на телефон через СМС коды, а также не раскрывать данные личного характера, рассказал специалист. Он добавил, что в случае звонка от мошенников важно незамедлительно прекратить разговор и связаться с банком, чтобы уточнить, действительно ли звонили оттуда.