Россиянам объяснили, как закон о спам-звонках скажется на рекламе Маркетолог Аверкиева: закон о спам-звонках повысит стоимость рекламных обзвонов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В первую очередь закон о спам-звонках отразится на кол-центрах, у которых повысится риск получения штрафа, поэтому вместе с этим вырастет и стоимость рекламных обзвонов, рассказала «360» маркетолог-аналитик и специалист по клиентскому сервису и поведенческим факторам Мария Аверкиева. По ее словам, закон о спам-звонках коснется компаний, обзванивающих людей по холодной базе, которая берется из открытых источников.

У кол-центров увеличится риск получения штрафа, поэтому стоимость их услуг тоже повысится, объяснила маркетолог. Спрос на услуги таких центров не снизится, а, скорее всего, даже усилится из-за интереса к услугам онлайн.

Эксперт уточнила, что ожидается повышенный интерес к искусственному интеллекту, потому что звонок робота выходит дешевле, чем живого оператора. В то же время, новый закон вряд ли изменит цену других рекламных инструментов.

Это может снизить количество спам-звонков, однако полностью защититься от них, к сожалению, не получится, — отметила Аверкиева.

За нарушение этого закона гражданин должен будет заплатить от 10 до 20 тысяч рублей, должностное лицо — от 20 до 100 тысяч, а юрлицо — от 300 тысяч до миллиона рублей.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон, по которому вводится штраф до 1 млн рублей за спам-звонки и рекламу кредитных продуктов без указания их полной стоимости, документ опубликован на сайте правовых актов. До этого максимальный штраф за спам-звонки составлял 500 тысяч рублей.