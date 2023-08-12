Россиянам объяснили, как выбрать свежую и вкусную дыню Эксперт Никонорова: при выборе дыни нужно обращать внимание на запах и звук

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выбирая дыню, следует ориентироваться на запах и звук, который слышен при простукивании плода, рассказала в беседе с NEWS.ru специалист Центра оценки качества зерна Татьяна Никонорова. Она добавила, что необходимо обращать внимание на целостность кожуры дыни.

Понюхайте плод. Спелой дыне присущ характерный аромат — сладкий, но не приторный и не «тяжелый», с нотками меда и ванили, — пояснила эксперт.

Она отметила, что «правильный» звук, который издает дыня при постукивании, может служить довольно надежным показателем зрелости. Чтобы выбрать хороший плод, нужно аккуратно постучать по кожуре костяшками пальцев, похлопать раскрытой ладонью или слегка щелкнуть. Звук при этом должен быть глуховатым, но отчетливым, пояснила Никонорова.

Любые трещины, надрезы, другие, даже незначительные механические повреждения кожуры — «ворота» для патогенной микрофлоры. Дынная мякоть — очень благоприятная среда для ее развития, — заключила специалист.

Ранее в Роскачестве рассказали о правилах хранения дыни. Целый плод нужно положить в темное и прохладное место на мягкую поверхность. В таких условиях он может храниться около недели. Кусочки дыни следует накрыть пищевой пленкой или убрать в контейнер с плотной крышкой. После этого следует употребить фрукт в пищу в течение трех дней, иначе продукт испортится.