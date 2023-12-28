Россиянам дали совет, как выбрать очки на зиму Эксперт в сфере оптики Иванов: зимой оправа не должна касаться лица

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Зимой следует выбирать очки, оправа которых не касается лица, рассказал член Международной оптической ассоциации Алексей Иванов. В беседе с LIFE.ru эксперт подчеркнул, что при таком контакте существует риск получить обморожение. Кроме того, оправа должна защищать от ветра и осадков, удобно сидеть на переносице и не давить на уши даже при ношении шапки.

Обратите внимание не только на переносицу и заушники, но и на окуляры: часто случается, что оправа как бы ложится на щеки. Помните: кожа не должна касаться металла, иначе есть риск получить обморожение в месте контакта, — уточнил эксперт.

Иванов посоветовал выбирать пластиковые оправы или те, которые имеют силиконовые элементы в местах соприкосновения с кожей. Стоит обратить внимание и на линзы с высококачественным гидрофобным покрытием, которое не даст осесть каплям воды. Так они быстрее станут прозрачными после запотевания. Эксперт также порекомендовал использовать фотохромные линзы, которые затемняются при попадании ярких солнечных лучей.

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