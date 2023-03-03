Россиянам объяснили, как выбрать качественные саженцы для дачи Глава Союза дачников Подмосковья посоветовал не покупать слишком развитые саженцы

Фото: shutterstock.com

При выборе саженца для дачи следует обращать внимание на внешний вид растения, у которого должны быть равномерно окрашенные и хорошо развитые зеленые листья без белого налета и пятен, рассказал NEWS.ru председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, растения не должны быть вытянутыми или поникшими, а переросшая рассада с большими листьями тяжело приживается и после высадки в грунт может зачахнуть,

Внимательно осмотрите саженцы, рассаду: листья должны быть зелеными, равномерно окрашенными и хорошо развитыми. Скрученные листья, белый налет или пятна — главный признак плохого качества. <...> Хорошая рассада — коренастая и сильная, — отметил Чаплин.

Эксперт также объяснил разницу между рассадой в отдельных емкостях и пикированием. Он подчеркнул, что в первом случае у саженцев должны быть толстые негнущиеся стебли с мочковатыми сильными корнями. Во втором, если товар из общей емкости, при покупке необходимо обратить внимание на корни, которые должны находиться в земле или иметь ком земли. Рассада же с оголенными корнями может быть травмирована или пересушена, в результате чего плохо приживется, будет болеть и в итоге зачахнет.

Лучше всего, когда рассада продается в отдельных емкостях: в стаканчиках, торфяных мешочках, горшочках. Так корневая система саженца меньше травмируется при пересадке и растение лучше приживается, — подытожил Чаплин.

Ранее агроном Маргарита Васильева заявила, что метод самостоятельной заготовки семян для рассады уже устарел, поэтому дачникам лучше отказаться от него и обратить внимание на современные гибридные семена из магазина. Эксперт объяснила, что гибридные семена приносят больше урожая, а растения оказываются более устойчивыми к различным природным условиям.