Россиянам объяснили, как выбрать безопасный фейерверк Эксперт по безопасности Глущенко посоветовал покупать фейерверки только в специализированных магазинах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Чтобы купить безопасный фейерверк на Новый год, нужно приобретать его в специализированных магазинах, рассказал «Радио 1» эксперт в сфере пожарной безопасности Александр Глущенко. Кроме того, при покупке необходимо проверять срок годности пиротехники и ее упаковку на предмет повреждений. Специалист уточнил, что при обнаружении разрывов на упаковке следует отказаться от покупки изделия, так как в него может попасть вода и оно не сработает.

Также Глущенко призвал не использовать пиротехнику во дворах и закрытых помещениях. По его словам, даже бенгальские огни способны создать пожароопасную ситуацию, если зажигаются в жилом помещении.

Эксперт напомнил, что фейерверки содержат чувствительные к нагревам и ударам взрывчатые вещества, поэтому хранить и перевозить их нужно с особой осторожностью.

Ветеринар Ксения Михайлова ранее рассказала: чтобы снизить стресс от новогодних салютов, для питомцев важно создать дома безопасные углы, так как в моменты паники животные пытаются спрятаться и переждать. По ее словам, пока длится салют, нужно находиться рядом с собакой, можно в это время медленно почесывать ее или предлагать кусочки еды. Кошек в тревожные моменты лучше не трогать — для них стоит подготовить такой же безопасный угол и оставить там корм, посоветовала эксперт.