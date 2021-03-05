Россиянам объяснили, как вести беседу с телефонными продавцами

https://static.news.ru/photo/cd6e2238-bedd-11e9-bdc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Звонки с предложениями разнообразных и часто не нужных товаров и услуг не станут проблемой для абонента, если знать. как правильно разговаривать с телефонными торговцами. Об этом рассказал член совета "Гильдии маркетологов" Николай Григорьев.

В интервью радио Sputnik Николай Григорьев объяснил , что если человек не заинтересован в покупке предлагаемого товара или услуги, нужно строить диалог определённым образом, например, отвечая вопросом на вопрос.

Также эксперт советует сразу попросить звонящего представиться и выяснить, кто он и откуда. Если абонент на другом конце провода уходит от ответа, есть смысл просто повесить трубку. Точно так же следует поступать, если человек начинает пытаться что-то продать.

Если вы начинаете разговаривать и объяснять, что вам нужно или не нужно, то вы подвергаете себя риску, – предупредил маркетолог.

В том случае, когда предложение заинтересовало, не следует сразу соглашаться, нужно изучить другие возможности, посмотреть цены в интернете, сравнить предложения.

Чаще всего на уловки телефонных мошенников попадаются пожилые люди. Поэтому Николай Григорьев призывает граждан убедить своих старших родственников не вступать с продавцами ни в какие переговоры.

В моем понимании они должны отвечать по телефону, что у них вопросами покупок занимается сын или дочь и давать их номер телефона, – заключил эксперт.

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