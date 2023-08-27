Россиянам объяснили, как вернуть деньги за авиабилеты Депутат Чаплин: невозвратные билеты можно вернуть по уважительной причине

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Гражданин может вернуть невозвратные авиабилеты только по уважительной причине, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, в случае возвратных нужно написать заявление или позвонить на горячую линию за 24 часа до регистрации на рейс.

С возвратными билетами все понятно: пишем заявление или звоним на горячую линию, оповещаем сотрудников о том, что не можем полететь и деньги возвращаются. <...> С невозвратными билетами сложнее, однако есть выход. Гражданин может вернуть деньги, если возврат считается вынужденным, — сказал Чаплин.

Депутат отметил, что вернуть невозвратные билеты можно в том случае, если произошла отмена или задержка рейса или если пассажиру не хватило места в салоне самолета, то есть билетов продали больше, чем было мест. Кроме того, к уважительным причинам возврата относятся болезнь пассажира или родственников, смерть родных, отмена стыковки при рейсах с пересадками. Он добавил, что в случае отказа авиакомпании вернуть деньги по одной из таких причин нужно обратиться в суд.

Ранее стало известно, что самым популярным городом для путешествия осенью в России стал Сочи. Такие данные получены после анализа данных бронирования авиабилетов пользователями. По результатам исследования выяснилось, что внутри страны в ближайшее время планируют путешествовать 85% отдыхающих, ближнее зарубежье привлекает 8,8% граждан, дальнее — 6,2%.