Россиянам объяснили, как справиться с зависимостью от смартфона PR-эксперт Шашлов посоветовал удалить ненужные приложения с экрана телефона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы справиться с зависимостью от смартфона и меньше времени проводить с гаджетом в руках, следует удалить все ненужные приложения с экрана, посоветовал эксперт по PR и трафику в соцсетях Павел Шашлов. В беседе с LIFE.ru он подчеркнул, что это позволит сэкономить время на поиск нужной программы и не будет отвлекать ежедневно.

Удаление ненужных приложений позволит вам меньше тратить, потому что у вас станет меньше импульсивных покупок. После удаления ненужных приложений зайдите в настройки смартфона в раздел «Уведомления» и выключите у оставшихся приложений возможность присылать вам оповещения, — пояснил эксперт.

Также эксперт заявил, что важно начинать свое утро правильно и не тратить время на пролистывание ленты новостей сразу же после будильника. Вместо этого он рекомендовал уделить внимание себе или близким и обеспечить в доме места, свободные от использования телефона. Так, по его словам, можно отказаться от гаджетов хотя бы при посещении душа: многие любят включать «фоном» подкасты, когда моются. Вместо этого эксперт советует сосредоточиться на шуме воды и спланировать будущий день.

Аналитик Владимир Ульянов ранее посоветовал избегать компрометирующих разговоров, если рядом находятся умные гаджеты. По его словам, есть вероятность, что подобная информация может попасть в третьи руки — например, при взломе злоумышленниками.