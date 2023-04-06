Россиянам объяснили, как спастись из попавшей в котлован с кипятком машины Спасатель Кулакова: из попавшей в яму с кипятком машины нужно выбираться через заднее стекло

Фото: spb.sledcom.ru

Если машина оказалась в яме с кипятком из-за прорванной трубы, важно не паниковать и попытаться выбраться из нее либо через лобовое, либо через заднее стекло, которые необходимо выбить или выдавить, рассказала «Невским Новостям» спасатель Любовь Кулакова. По ее словам, важно выбраться на крышу автомобиля и попросить помощи у окружающих или попытаться перепрыгнуть яму самостоятельно.

Нельзя открывать двери, чтобы кипяток не залился в машину, и она утонет быстрее. Выбираться лучше либо через лобовое, либо через заднее стекло. Его надо выбить или выдавить. Нужно вылезти на крышу аккуратно, медленно, чтоб машина не перевернулась. Потом на крыше нужно сидеть или лежать, стоять нельзя, — объяснила Кулакова.

Чтобы выбраться с крыши автомобиля, который находится в яме с кипятком, следует использовать лестницу или доски, которые могут поднести окружающие люди. Детей можно перебросить в безопасное место, если расстояние до него небольшое, посоветовала спасатель.

Людям, которые оказались вблизи от котлована с кипятком, следует безопасно отползти на безопасное расстояние, рассказала Кулакова. Важно также оказать первую помощь пострадавшим — смочить тряпку в холодной воде и приложить ее на место ожога. При этом одежду снимать нельзя, поскольку она может прилипнуть к коже. Помимо того, необходимо снять с конечностей украшения под потоком холодной воды, поскольку в противном случае они могут передавить отекшие части тела.

Ранее сообщалось, что на Дровяной улице в Санкт-Петербурге прорвало трубу с кипятком. В результате ЧП пострадали несколько человек, в числе которых двое детей, один сотрудник МЧС и прохожие. Площадь разлива составила 500 кв. м. Пострадавших доставили в больницу с ожогами.