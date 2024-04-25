Россиянам объяснили, как спастись из эпицентра массовой драки Эксперт по самозащите Шрамков: при массовой драке нужно покинуть помещение

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Оказавшись в эпицентре массовой драки в клубе или ресторане, необходимо сразу покинуть помещение или уйти в безопасное место, рассказал NEWS.ru инструктор по самообороне Максим Шрамков. Он отметил, что мужчина в данном случае выступит телохранителем тех, кто с ним пришел в заведение или оказался в местах скопления людей.

Мужчина будет являться телохранителем того человека, с которым он туда пришел, — жена, девушка, сестра. Выбирайте хорошие места с проверенной репутацией и наличием квалифицированной охраны. Узнайте, где аварийные выходы, особенно в подвальном помещении. А если массовая драка уже началась, нужно принимать экстренные меры, брать нашу подзащитную за руку и максимально быстро направляться к выходу, обязательно не теряя физического контакта, держа за руку, — добавил Шрамков.

Ранее в Москве на станции метро «Шаболовская» подрались безбилетник и мужчина, который преградил ему путь у турникета. Пассажир, оплативший проезд, заблокировал проход, чтобы «заяц» не смог пройти за ним, за что получил толчок от нарушителя. Следом между мужчинами завязалась драка, которую вынуждена была разнимать сотрудница метрополитена.

Днем 23 апреля в деканате факультета графики Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина произошел конфликт между двумя преподавателями. В результате драки одного из них госпитализировали со сломанным носом, закрытой черепно-мозговой травмой и подозрением на сотрясение мозга.