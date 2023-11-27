Россиянам объяснили, как сохранить пенсии и пособия при трудоустройстве Чаплин: ГПХ делает отношения с работодателем свободнее

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При приеме на работу иногда работодатель предлагает заключить договор гражданско-правового характера (ГПХ), говорит NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. От этого будет зависеть, кто платит налоги, засчитается ли стаж для пенсии и оплачивается ли больничный и декретные. При этом есть важное отличие для пенсионеров, отмечает он.

Если самозанятый пенсионер без страховых взносов работает по ГПХ, то ему ежегодно производится индексация пенсии. А если физическое лицо работает по ГПХ, то пенсионер считается работающим, и индексация уже будет не ежегодно, а раз в срок, который объявят власти, — говорит депутат.

По словам Чаплина, ГПХ делает отношения с работодателем свободнее, с учетом того, что нет записи в трудовой книжке. Однако, если работодатель платит все положенные взносы и подает информацию в налоговую, то ваша работа по ГПХ будет засчитываться в общий стаж. Проверить это можно на сайте госуслуг, заказав справку о своем трудовом стаже.

На самом деле, физическому лицу выгоднее заключать договор ГПХ, чем человеку, который имеет статус самозанятого. При статусе самозанятого вы сами платите налог на профессиональный доход — 6%, — отмечает он.

Что касается страховых взносов: обязательных взносов нет, а чтобы копить стаж, придется самостоятельно делать отчисления. При этом больничные и декреты не будут положены.

Если физическое лицо заключает договор ГПХ, то заказчик сам перечисляет НДФЛ 13%. Однако важно сразу договориться, какую зарплату вы получаете на руки, так как он будет удерживать сумму из вашего вознаграждения.

В случае со страховыми взносами: заказчик сам перечисляет взносы по единому тарифу за свой счет, а у работника копятся пенсионные коэффициенты и стаж, — подытожил депутат.

Ранее ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская рассказала, что выдача 13-й и 14-й зарплат до конца года не регламентируется действующим законодательством, а значит, полностью зависит от работодателя. По ее словам, в Трудовом кодексе прописан другой способ поощрения — годовая премия, которая может быть равна месячной зарплате, условия ее получения, как правило, прописываются в договоре.