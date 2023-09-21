Россиянам объяснили, как сгладить конфликт Психолог Василькова посоветовала решать конфликты с помощью диалога

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Чтобы сгладить конфликт, следует начать диалог с оппонентом, посоветовала психолог Татьяна Василькова. В беседе с Lenta.ru она уточнила, что важно осознавать причину ссоры — в основе лежит не сам человек, а его действия. Специалист отметила, что лучше всего начинать беседу с вопроса, готов ли к ней оппонент, а не с обвинений и нападок.

Ни в коем случае не переходите на личности. О недостатках собеседника говорите обобщенно и спокойно, — пояснила Василькова.

Психолог отметила, что нужно говорить о своих чувствах, которые появились из-за действий собеседника. Так, нужно объяснить, что определенное поведение вызвало боль или злость. Это поможет не обидеть человека. Если возникает желание уйти или ударить оппонента, стоит также это проговорить. В противном случае существует риск, что в порыве гнева действительно можно перейти границы, предупредила Василькова. В завершении диалога стоит добавить, что совершивший неприятный поступок человек все еще важен, заключила специалист.

Психолог Софья Сулим ранее предупредила, что после 30 лет характер очень сложно поддается корректировке, особенно если человек не понимает, зачем ему это нужно. По ее словам, для достижения этой цели необходимо работать на глубинном уровне.