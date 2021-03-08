Россиянам объяснили, как сдать назад купленный автомобиль

https://static.news.ru/photo/07d35338-bb29-11ea-a1a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Inderlied/dpa/Global Look Press

При условии соблюдений ряда норм и правил, российское законодательство позволяет вернуть в салон уже купленный автомобиль. Более того, вернуть можно даже автомобиль с пробегом — правда, не во всех случаях. Об этом рассказал руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников.

В интервью агентству «Прайм» Решетников напомнил , что автомобиль является сложным техническим средством, поэтому вернуть его можно в течение 15 дней после подписания акта приёма-передачи дилером и покупателем. Это возможно в том случае, когда в машине выявлены технические недостатки: нечёткое рулевое управление, отсутствие шумоизоляции. Однако автомобиль не подлежит возврату, если новому владельцу просто не понравился цвет или обивка салона.

Возвращая автомобиль по техническим причинам, покупатель может вернуть себе полностью потраченную. на автомобиль сумму или обменять на аналогичную модель того же бренда либо другой марки посл перерасчёта цены.

Позднее, чем через 15 дней можно вернуть автомобиль, если в ней будет обнаружен серьёзный недостаток, требуется длительный или частый ремонт. все неполадки необходимо документально зафиксировать эксперту.

В документе должно быть прописано, что выявленные недостатки произошли не по вине владельца, иначе это будет трактоваться как неправильная эксплуатация, и никаких выплат за это не предусмотрено, — указал Решетников.

Ранее стало известно, что российский автомобиль ВАЗ-2110 2001 года выпуска выставил на продажу американский автодилер DFW Cars&Trucks. Стоимость автомобиля составляет 10 950 долларов, это порядка 815 тысяч рублей. Об этом писал NEWS.ru.