Россиянам объяснили, как разобраться в собственных желаниях Психотерапевт Сандомирский посоветовал ориентироваться на реалистичные желания

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Чтобы разобраться в собственных желаниях, важно не отказываться от них в стремлении подражать другим или следовать установкам, которые были заложены родителями еще в детстве, посоветовал доктор психологических и кандидат медицинских наук Марк Сандомирский. В разговоре с «Радио 1» он уточнил, что цели должны быть реалистичными и адаптивными.

Надо понять, что на самом деле поступками человека, связанными с реализацией желаний, управляет его подсознание. И только потом приходит логическое обоснование. Желание должно быть реалистичным, оно должно быть адаптивным, оно должно приводить к улучшению жизни, — уточнил психотерапевт.

По словам специалиста, многие люди по различным причинам отказываются принимать решения, связанные с их желаниями. Важно воспользоваться поддержкой друзей и близких, чтобы достигать целей, подчеркнул Сандомирский.

Он отметил, что существуют специальные практики, которые помогают достать истинные желания из подсознания. Психотерапевт пояснил, что нужно учиться общаться с самим собой. Для этого он порекомендовал чаще обращаться к релаксации. Важно продуктивно подходить к своим целям и планам, освобождаться от негативных эмоций и переживаний, чтобы лучше понимать себя, заключил Сандомирский.

Психолог Михаил Лабковский ранее заявил, что счастье человека не зависит от социального статуса и банковского счета. По его словам, стать счастливыми могут лишь те люди, которые понимают, чего они хотят, и выбирают это.