Россиянам объяснили, как расшифровывать названия лекарств Терапевт Драпкина: любое лекарство имеет минимум три названия

Любой лекарственный препарат имеет минимум три различных названия, рассказала врач-терапевт Оксана Драпкина в Telegram-канале. Важно понимать, что означает каждое из них, чтобы не навредить себе. Так, по словам эксперта, первое название препарата — это химическое.

Одно из главных названий лекарства — это его химическое наименование, которое отражает атомарную или молекулярную структуру препарата. Дается оно согласно требованиям Международного союза по чистой и прикладной химии (IUPAC), — рассказала Драпкина.

Обычно такие названия сложные и длинные, а вот международные непатентованные названия запомнить легче, добавила эксперт. Примером является ацетилсалициловая кислота.

В названии МНН может отражаться источник получения вещества, химическое основание, болезнь или орган, которые они лечат, или имя создателя, — добавила врач.

Третье название — торговое. Его стараются делать максимально удобным, а также использовать говорящие приставки, на которые стоит обращать внимание. Например, «мите» будет означать низкую дозу действующего вещества, а «рапид» скорость действия.

По словам эксперта, возможна ситуация, когда человек принимает препарат с разными торговыми, но одинаковыми химическими названиями. Это может привести к передозировке или аллергии. Именно поэтому важно обращать внимание на все наименования, объяснила специалист.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что в мире самым ядовитым для печени лекарственным средством признан жаропонижающий парацетамол. По словам специалиста, второе место в списке наиболее вредных для печени препаратов занимает популярный антибиотик амоксиклав.