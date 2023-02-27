Россиянам объяснили, как распознать ОКР Психолог Самбурский назвал навязчивые мысли признаком обессивно-компульсивного расстройства

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Навязчивые мысли и страхи являются одним из признаков обессивно-компульсивного расстройства (ОКР), предупредил клинический психолог Станислав Самбурский. Он рассказал «Газете.Ru», что люди с таким типом панического расстройства могут по несколько раз проверять вещи, а также повторять определенные действия.

Навязчивые мысли могут быть о чем угодно, но часто они связаны со страхом заражения, например, какой-нибудь опасной болезнью, страхами причинения вреда другим людям или потери контроля над ситуацией. Чтобы справиться с этими мыслями, люди с ОКР выполняют повторяющиеся, ритуальные действия или компульсии, которые временно снимают их тревогу, — пояснил специалист.

Самбурский отметил, что в некоторых случаях ритуальные действия могут мешать человеку в повседневной жизни. В случае, если возникает подозрение на наличие ОКР, стоит обратиться за помощью к специалистам. Психолог рекомендует завести дневник и записывать мысли и чувства. Это поможет выявить, какие триггеры способствуют развитию расстройства. Кроме того, следует увеличить физическую активность, чтобы улучшать настроение и отвлекаться от навязчивых мыслей.

Полезны и разговоры с друзьями или членами семьи о том, что вы переживаете. Они могут оказать эмоциональную поддержку и помочь сохранить мотивацию на пути к выздоровлению. Не менее важно и сострадание к самому себе: будьте добры и терпеливы к себе. Выздоровление от ОКР требует времени и усилий, — заключил Самбурский.

Нарколог Игорь Лазуренко ранее предупредил о весенних обострениях психических расстройств. Он отметил, что при беспричинных перепадах настроения в течение двух недель нужно обратиться за помощью.