Россиянам объяснили, как распознать мошенника-продавца в интернете

Аферисты-продавцы в интернете обычно предлагают куда более лучшие условия, чем официальные магазины, тем самым привлекая потенциальную жертву, заявил заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУРа Руслан Пермяков. К тому же «специальные» условия обычно действуют ограниченное время, чтобы не дать жертве времени для размышлений, пишет «Газета.Ru».

Во-первых, принципиально лучшие условия, чем в среднем по рынку: ниже цена, больше возможностей или снятие ограничений. Чаще всего это эмоционально связывает будущую жертву. Во-вторых, чаще всего эти условия действуют ограниченное время. Делается это для того, чтобы не дать человеку времени всё обдумать. И третье — всегда требуется предоплата, — заверил Пермяков.

Он уточнил, что действительно хорошие скидки на товар может предложить только большая торговая сеть. Вместе с этим Пермяков признал, что бывают редкие исключения, когда небольшие магазины закрываются и распродают оставшийся товар по более низким ценам. Однако он уточнил, что даже в таких случаях цена редко опускается ниже рыночной, так как предприниматель хочет возместить убытки своего бизнеса.

Ранее эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Николай Дмитриев рассказал, что мошенники на фоне санкций стали обманывать россиян по-новому. Они используют дефицит на некоторые товары для вымогательства денег у россиян.